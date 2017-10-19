У Кремлі заявили, що не мають стосунку до рішення Собчак йти на вибори президента РФ

У Кремлі заявляють, що не мають стосунку до рішення телеведучої Ксенії Собчак брати участь у виборах президента РФ, призначених на 18 березня 2018 року.

Як передає власний кореспондент УНІАН в РФ, про це сказав журналістам у Москві прес-секретар російського президента Дмитро Пєсков.

«Ні, це не так», - заявив Пєсков, коментуючи звинувачення на адресу Собчак у тому, що її президентську кампанію підготовлено в Кремлі.

За словами Пєскова, передчасно говорити про суперників Володимира Путіна на виборах президента РФ, оскільки той не заявляв про свою участь.

«Поки що, як ми знаємо, виборча кампанія не почалася, поки що жодних зареєстрованих кандидатів немає, поки що навряд чи можна говорити про суперників Путіна, бо сам Путін ще не говорив про свій намір балотуватися, і якраз говорив про те, що до початку виборчої кампанії ще є час. Зараз він вважає за краще концентруватися на президентській роботі», - сказав Пєсков у відповідь на питання про те, чи вважають у Кремлі Собчак гідним суперником на виборах президента і як оцінюють її концепцію як кандидата «проти всіх».

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Чергові вибори президента РФ відбудуться 18 березня 2018 року - в четверту річницю анексії Криму. Виборча кампанія повинна стартувати в грудні 2017 року.

Як повідомляв УНІАН, 18 жовтня Собчак оголосила про участь у виборах президента РФ.