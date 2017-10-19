Здатен знайти ключ до головної загрози миру та відтіснити лідера США: ЗМІ назвали найвпливовішого президента

The Economist назвав найвпливовішого президента у світі – лідера другої найбільшої економіки світу – Китаю – Сі Цзіньпіня, який впевнено тіснить американського президента у питанні впливу, пише «Новое время».

"Можна сказати, що Сі - найвпливовіша людина через некомпетентність Трампа", - заявив професор китайських досліджень і директор Китайського інституту Лау при Королівському коледжі Лондона Керрі Браун.

Видання зазначає, що Сі Цзіньпін, амбітний і цілеспрямований глава могутнього Китаю, до того ж здатний знайти ключ до головної загрози миру - північнокорейському лідеру Кім Чен Ина.

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Крім того, як зазначає видання, ідея про визнання Сі найвпливовішою людиною в світі викликала полеміку, адже для деяких аналітиків як і раніше найвпливовішим є американський президент.

Однак доцент кафедри політології та координатор азіатських досліджень в Нью Гемпшірскому університеті (США) Лоуренс Ріардон називає главу США, а разом з ним і президента РФ Володимира Путіна потенційними кандидатами на статус найвпливовішої людини в світі. При цьому Сі, на його думку, сильніший. "Трампа все частіше вважають нестійким лідером із ослабленими особистими якостями і недостатнім розумінням світової політики і американської конституції", - переконаний Лоуренс Ріардон. Тоді як для Путіна слабким місцем залишається економіка.

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