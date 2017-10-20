Буш-молодший засудив політику Трампа - Politico
У своєму виступі Буш-молодший назвав причини колапсу демократії, розповів про шляхи вперед, а також зробив явні відсилання до Трампа, хоча його імені він так і не назвав.
Екс-президент США Джордж Буш-молодший засудив політику нинішнього глави держави Дональда Трампа, не називаючи його імені, пише Politico.
«Здається, що нетерпимість посилилася. Наша політика здається більш вразливою до конспірологічних теорій і явних вигадок», – заявив Буш-молодший, виступаючи на заході в Time Warner Center в Нью-Йорку.
Як зазначає видання, екс-президент стояв рівно на тому ж місці, де зі схожими заявами виступав інший колишній глава держави Барак Обама. Це відбулося незабаром після «ізоляціоністської» і «войовничої» промови Трампа на Генасамблеї ООН, додає газета.
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На відміну від Обами, який активно висловлювався проти Трампа, Буш-молодший говорив публічно про нинішнього президента США або взагалі про американську політику дуже мало, йдеться в статті.
У своєму новому виступі Буш-молодший назвав причини колапсу демократії, розповів про шляхи вперед, а також зробив явні відсилання до Трампа, хоча його імені він так і не назвав, пише Politico.
Раніше повідомлялося, що Буш-молодший виступив на форумі в Нью-Йорку з промовою, в якій звинуватив російський уряд у втручанні у вибори і налаштовуванні американців один проти одного.