Буш-молодший засудив політику Трампа - Politico

Екс-президент США Джордж Буш-молодший засудив політику нинішнього глави держави Дональда Трампа, не називаючи його імені, пише Politico.

«Здається, що нетерпимість посилилася. Наша політика здається більш вразливою до конспірологічних теорій і явних вигадок», – заявив Буш-молодший, виступаючи на заході в Time Warner Center в Нью-Йорку.

Як зазначає видання, екс-президент стояв рівно на тому ж місці, де зі схожими заявами виступав інший колишній глава держави Барак Обама. Це відбулося незабаром після «ізоляціоністської» і «войовничої» промови Трампа на Генасамблеї ООН, додає газета.

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На відміну від Обами, який активно висловлювався проти Трампа, Буш-молодший говорив публічно про нинішнього президента США або взагалі про американську політику дуже мало, йдеться в статті.

У своєму новому виступі Буш-молодший назвав причини колапсу демократії, розповів про шляхи вперед, а також зробив явні відсилання до Трампа, хоча його імені він так і не назвав, пише Politico.

Раніше повідомлялося, що Буш-молодший виступив на форумі в Нью-Йорку з промовою, в якій звинуватив російський уряд у втручанні у вибори і налаштовуванні американців один проти одного.