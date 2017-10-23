Екс-президент США готовий вирушити до КНДР з миротворчою місією

39-й президент США Джиммі Картер готовий вирушити до Північної Кореї з миротворчою місією. Утім, за його словами, ця ідея не знайшла відгуку в адміністрації нинішнього президента США Дональда Трампа.

Про це Картер розповів в інтерв'ю виданню The New York Times, оприлюдненому 22 жовтня, передає DW.com.

За словами Картера, він обговорював свої посередницькі послуги в розмові з радником Трампа з національної безпеки Гербертом Макмастером, однак отримав негативну відповідь. "Я сказав, що якщо знадоблюся, то буду в їхньому розпорядженні", - зауважив екс-президент.

Картер також наголосив, що в США перебільшують вплив Китаю на КНДР. За його словами, Кім Чен Ин ніколи не був у Китаї і, на відміну від свого батька, не перебуває в близьких стосунках з керівництвом КНР. "Я думаю, вони вже володіють ядерною зброєю, здатною зруйнувати Корейський півострів і Японію, досягти наших територій в Тихому океані, а можливо і наших основних територій", - зазначив Картер, додавши, що "боїться" нинішньої ситуації і "не знає", що збирається зробити керівництво КНДР.

Джиммі Картер був президентом США з 1977 до 1981 року. 93-річний політик є володарем Нобелівської премії миру за 2002 рік і неодноразово брав участь у миротворчих місіях у КНДР та інших країнах. Завдяки його зусиллям з північнокорейської в'язниці в 2010 році був звільнений громадянин США Айджалон Гомес.

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Нагадаємо, у вересні КНДР здійснила шосте випробування ядерної зброї, яке стало найпотужнішим в історії країни. Пхеньян заявив, що випробував водневу бомбу. У відповідь на це Рада Безпеки ООН посилила санкції проти КНДР.

Занепокоєння у багатьох країнах світу через ймовірну загрозу ядерної війни викликав також останній обмін різкими заявами президента США Дональда Трампа і північнокорейського лідера Кім Чен Ина. Трамп заявляв раніше, що дипломатичні зусилля щодо КНДР є "марнуванням часу". Утім, згодом держсекретар США Рекс Тіллерсон підтримав дипломатичне розв'язання конфлікту - "до першої бомби".