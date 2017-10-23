Лідер Каталонії втратить усі повноваження після запровадження прямого управління в регіоні з Мадрида - ЗМІ

Лідер Каталонії Карлес Пучдемон втратить усі повноваження та не отримуватиме заробітну плату, як тільки Сенат (верхня палата парламенту Іспанії) запустить у дію 155-ту статтю Конституції, яка запроваджує пряме управління центрального уряду над регіоном. Про це повідомляє Reuters.

Заступник прем'єр-міністра Іспанії Сорайя Саєнс де Сантамарія заявила, що Мадрид, ймовірно, призначить тимчасово єдиного представника в регіон після того, як Сенат затвердить пряме управління.

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Очікується, що Сенат запровадить відповідні заходи у п'ятницю, 27 жовтня.

Як відомо, 10 жовтня у парламенті Каталонії було ухвалено декларацію про незалежність регіону від Іспанії, однак набуття чинності цим документом було відкладено. Це відбулося після неоднозначного референдуму в Каталонії, у якому, за даними регіональної влади, взяли участь 42,3 відсотка виборців. Глава уряду Іспанії Маріано Рахой після цього референдуму заявив, що в Каталонії відбувся не референдум, а «інсценування». Голосування також відзначилося сутичками громадян та поліції.