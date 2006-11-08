ХАМАС порадив Ізраїлю запасатися трунами

Палестинські офіційні особи і представники руху ХАМАС оголосили про свій намір помститися Ізраїлю терактами і ракетними ударами за загибель 19 мирних співгромадян, убитих у результаті артилерійського обстрілу міста Бейт Ханун, пише Ha`aretz.

Глава політбюро правлячого руху ХАМАС Халед Машаль оголосив оголосив, що відповіддю Ізраїлю будуть "справи, а не слова". На його думку, ніякого перемир`я більше не існує, тому збройна боротьба має бути відновлена з подвоєною силою.

Прес-секретар уряду Палестинської автономії Газі Хамад (Ghazi Hamad) заявив, що Ізраїль повинен зникнути. "Цією варварською операцією Ізраїль довів, що не є державою людей. Ця країна вірить у вбивство, тому вона повинна припинити існування", - пояснив Хамад, на думку якого Ізраїль треба виключити з ООН "як нелюдяню і звірину" державу.

Лідер руху ХАМАС у північній частині сектора Газа Назар Раян (Nizar Rayan) у зв`язку з цим заявив: "Ми продовжимо битися проти так званого Ізраїлю. Ми продовжимо запускати ракети, наші мученики готові пожертвувати собою в глибині окупованої території. Ми вдаримо по Яффі, Хайфі і Ашдоду, битва продовжиться, і помста вже близько".

Раян також порадив ізраїльтянам запасатися трунами і пластиковими пакетами для трупів.

Ізраїль офіційно висловив жаль щодо факту обстрілу і оголосив про початок розслідування причин, що призвели до загибелі мирних жителів.

Нагадаємо, що інцидент стався наступного дня після припинення операції ЦАХАЛу "Осінні хмари" в секторі Газа, метою якої були лідери бойовиків і терористична інфраструктура.

Впродовж 2006 року ХАМАС утримувався від проведення терористичних акцій із застосуванням смертників на території Ізраїлю. Останній за часом великий теракт-самогубство відбувся в Тель-Авіві в квітні цього року. Відповідальність за нього взяли суперники ХАМАСу - угруповання "Ісламський джихад" і "Бригади мучеників аль-Акси".

Лента.ру