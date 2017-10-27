Подвійне громадянство віце-прем'єра Австралії спричинило урядову кризу

Віце-прем'єр-міністр Австралії Барнабі Джойс дискваліфікований від участі парламентській діяльності через наявність у нього громадянства Нової Зеландії. Таке рішення ухвалив Верховний суд Австралії у п'ятницю, 27 жовтня, пише DW.

Винесення такої постанови суду позначиться на коаліції Ліберальної та Національної партій на чолі з прем'єр-міністром Малкольмом Тернбуллом, яка втратить більшість у парламенті, де має перевагу лише в один голос. Тернбулл заявив, що ухвалив рішення суду, попри те, що "результат виявився не тим, на який очікували". Для збереження більшості у Тернбулла залишається тільки звернутися до одного з трьох незалежних депутатів австралійського парламенту.

Суд, тим часом, постановив провести довибори для заміщення мандату Джойса, який у серпні відмовився від новозеландського громадянства. Згідно з рішенням суду, він має право брати участь у виборчій кампанії. Джойс вже підтвердив намір взяти участь у довиборах, опитування обіцяють йому високі шанси переобрання.

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Нагадаємо, у серпні у віце-прем'єр-міністра Австралії Барнабі Джойса виявили громадянство Нової Зеландії. Цей факт спричинив скандал в австралійській політиці. Джойс став одним із сімох депутатів парламенту Австралії щодо легітимності обрання яких закралися сумніви через можливу наявність у них подвійного громадянства. Ця група депутатів навіть отримала назву "Citizenship Seven".