Польща продала верф на вимогу Єврокомісії

Польща продала суднову верф у Гдині, поступившись вимогам Єврокомісії. Про це повідомляє AFP з посиланням на заяву міністра фінансів Олександра Града.

Польща мусила продати верфі в Щецині та Гдині, щоб повернути до бюджету країни кошти, які уряд дав на підтримку судноремонтних підприємств.

Верф дісталася компанії United International Trust, яка заплатила 288 мільйонів злотих (64 мільйони євро). Раніше повідомлялося, що, за підрахунками Єврокомісії, верф у Гдині одержала з польського бюджету 700 мільйонів євро, а в Щецині - близько мільярда євро.

Компанія, яка купила верф, заявила, що має намір продовжувати будувати там кораблі. Посередником при купівлі виступила Stichting Particulier Fonds Greenrights.

Рішення про продаж верфі в Щецині має бути ухвалене найближчими днями. Доля ще однієї верфі, розташованої в Гданську, ще не вирішена: Єврокомісія ще не винесла вердикту щодо плану реструктуризації, запропонованого польським урядом.

На верфі в Щецині працюють дев`ять тисяч осіб.

Лента.ру