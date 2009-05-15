В Індії зазнав катастрофи винищувач МіГ-27: семеро людей поранено
09:25, 15 травня 2009Світ
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Льотчикові вдалося катапультуватися
Винищувач МіГ-27 індійських ВПС зазнав сьогодні катастрофи в окрузі Джодхпур /штат Раджастхан/.
Як повідомив представник міністерства оборони, льотчикові вдалося катапультуватися. Проте на місці падіння бойової машини в сільській місцевості, за попередньою інформацією, поранення одержали не менше 7 людей.
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