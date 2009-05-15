В Індії зазнав катастрофи винищувач МіГ-27: семеро людей поранено

Льотчикові вдалося катапультуватися

Винищувач МіГ-27 індійських ВПС зазнав сьогодні катастрофи в окрузі Джодхпур /штат Раджастхан/. Як повідомив представник міністерства оборони, льотчикові вдалося катапультуватися. Проте на місці падіння бойової машини в сільській місцевості, за попередньою інформацією, поранення одержали не менше 7 людей. Эхо Москвы

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