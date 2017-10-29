У Барселоні проходить багатотисячна демонстрація на підтримку єдності Іспанії (фоторепортаж)

У Барселоні, столиці Каталонії, проходить багатотисячна демонстрація на підтримку єдності Іспанії. Про це повідомляє El Pais, передає "Європейська правда".

В неділю, 29 жовтня, на вулиці Барселони вийшли десятки тисяч демонстрантів на захист єдності Іспанії та повернення до "інституційної нормальності".

За даними муніципальної поліції Guàrdia Urbana, на вулиці вийшло понад 300 000 осіб.

Однак за словами організаторів мітингу, до протестів приєдналися більше одного мільйона осіб.

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Повідомляється, що учасники демонстрації, які протестують проти одностороннього проголошення незалежності урядом Каталонії, вигукують гасла: "Каталонія - це Іспанія", "Краще разом", "Ми всі Каталонія" та інші.

Лідерка партії Громадяни у Каталонському парламенті Інес Гарсія заявила на мітингу: "Сьогодні мовчазна більшість Каталонії повертається на вулиці".

Нагадаємо, напередодні тисячі людей зібралися на одній з площ Мадрида, щоб висловити свою підтримку єдності Іспанії.

Як повідомлялося, парламент Каталонії 27 жовтня проголосував за проголошення незалежності від Іспанії. За проголосували 70 депутатів, 10 були проти, двоє утрималися.

Сенат Іспанії в свою чергу проголосував за застосування статті 155 конституції Іспанії, яка призупиняє самоуправління в Каталонії. Того ж дня прем'єр Іспанії розпустив парламент Каталонії та оголосив нові вибори.

Після повідомлення в офіційній газеті іспанського уряду, управління в Каталонії перейшло до уряду в Мадриді. Зокрема, віце-прем’єра іспанського уряду Сораю Саенц де Сантамарія призначили тимчасовою очільницею женералітату (уряду) Каталонії замість усунутого Карлеса Пучдемона.