У Литві почалися вибори президента країни

У Литві відкрилися виборчі дільниці на виборах президента країни, в яких беруть участь сім кандидатів: комісар ЄС з фінансів Даля Грібаускайте, лідер соціал-демократичної партії Альгірдас Буткявічюс, бригадний генерал у відставці Чесловас Езерскас, віце-голова партії "Порядок і справедливість" Валентінас Мазуроніс, віце-голова Партії праці Лорета Граужінене, перший прем`єр-міністр країни Казимира Прунскене і представник польської фракції сейму Валдемар Томашевський.

Для перемоги в першому турі кандидатові слід набрати більше 50 відсотків голосів, за умови, що голосували більше половини виборців. Якщо явка була меншою, перемагає той, хто набрав голосів більше за інших, але не менше третини всіх зареєстрованих виборців, яких 2,67 мільйона. Якщо жодна з цих умов не буде виконана, 7 червня відбудеться другий тур голосування.

Чинний президент Литви Валдас Адамкус не балотується. За опитуваннями, найкращі шанси у Далі Грібаускайте.