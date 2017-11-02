У США чоловік застрелив двох людей у супермаркеті

Управління поліції міста Торнтон (штат Колорадо) поширило інформацію про те, що в результаті стрілянини, що сталася в середу в супермаркеті мережі Walmart, дві людини загинули і один отримав травми, передає 112.ua.

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Підтверджено загибель двох чоловіків, повнолітня жінка госпіталізована. На місці інциденту ведеться розслідування.

Раніше повідомлялося про те, що стрілянина сталася пізно увечері 1 листопада біля універмагу Walmart в місті Торнтон, який знаходиться недалеко від Денвера, столиці штату Колорадо.

Як повідомляв УНІАН, 30 жовтня в США чоловік у костюмі Санта-Клауса відкрив стрілянину на вечірці.