У Брюсселі горить будинок Єврокомісії

Пожежа почалася одразу після брифінгу

Працівників Європейської Комісії евакуйовано через пожежу в будинку ЕК Berlaymont. Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР. Повідомлення про пожежу надійшло одразу після завершення традиційного брифінгу представників Єврокомісії опівдні. Наразі підходи до приміщення Єврокомісії оточені поліцією, в будинку працюють пожежники. Причини пожежі поки невідомі.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter