У Брюсселі горить будинок Єврокомісії
15:43, 18 травня 2009Світ
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Пожежа почалася одразу після брифінгу
Працівників Європейської Комісії евакуйовано через пожежу в будинку ЕК Berlaymont.
Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.
Повідомлення про пожежу надійшло одразу після завершення традиційного брифінгу представників Єврокомісії опівдні.
Наразі підходи до приміщення Єврокомісії оточені поліцією, в будинку працюють пожежники.
Причини пожежі поки невідомі.
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