У Брюсселі горить будинок Єврокомісії

15:43, 18 травня 2009
Світ
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Пожежа почалася одразу після брифінгу

Працівників Європейської Комісії евакуйовано через пожежу в будинку ЕК Berlaymont.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, про це повідомив сьогодні речник Єврокомісії Йоханнес ЛЕЙТЕНБЕРГЕР.

Повідомлення про пожежу надійшло одразу після завершення традиційного брифінгу представників Єврокомісії опівдні.

Наразі підходи до приміщення Єврокомісії оточені поліцією, в будинку працюють пожежники.

Причини пожежі поки невідомі.

 

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