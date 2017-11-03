У США вкрали понад 300 iPhone X ще до початку продажів

У США з Apple Store вкрали 300 моделей iPhone X на загальну суму понад $370 тисяч, пише Сnet.

Видання повідомляє, що троє кремезних чоловіків у худі викрали смартфони із вантажівки, поки та була припаркована на вулиці.

Зазначається, що старт продажів мав стартувати сьогодні, 3 листопада

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Також повідомляється, що люди, які планували купити смартфони у магазині, все ж отримають таку можливість. Також додається, що викрадення iPhone

Стало прибутковим бізнесом попри програму "Find My iPhone" та функції віддаленого блокування. Для злодіїв ключовим є викрадення iPhone до того, як ці служби були встановлені.

Як повідомляв УНІАН раніше, американський виробник гаджетів - корпорація Apple планує вдвічі скоротити перші поставки нового ювілейного смартфона iPhone X.

"Підставою для такого різкого скорочення поставок стали технічні проблеми з дисплеями пристроїв. Розробники повідомили про проблеми, які сталися при установці модуля, відповідального за нову функцію розпізнавання осіб у гаджеті", - йшлося в повідомленні.