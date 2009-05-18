Путін помилився в прогнозах щодо стану економіки Росії

Російський уряд помилився в прогнозах щодо стану економіки країни.

ВВП країни впав нижче песимістичних очікувань Мінекономрозвитку. Про це повідомляє "Эхо Москвы".

Навіть при тому, що ціни на нафту виявилися на вищому рівні, ніж закладалося в розрахунки, російська економіка падає сильніше, ніж чекав уряд, розробляючи бюджет. За даними Росстату, фізичні обсяги ВВП в першому кварталі знизилися на 9,5%, тоді як у січні Мінекономрозвитку розраховувало на спад за підсумками кварталу в 5–6%.

У Росії посилюється падіння промислового виробництва. Минулого місяця воно склало 16,9% - до квітня року минулого, - такі дані надав Росстат урядові.

Ще в лютому падіння промислового виробництва в країні становило 13,2% до лютого 2008 року. А в березні, відповідно – 13,7%. У квітні, як видно по цих цифрах, падіння різко прискорилося.

Дані щодо спаду промислового виробництва в РФ в квітні свідчать про те, що "не виключена друга хвиля кризи" - таку думку в ефірі радіостанції "Эхо Москвы" висловив керівник Економічної експертної групи Овсій Гурвич. "Квітневі дані показують, що наразі немає підстав для особливого оптимізму щодо стану нашої економіки", - сказав він.