Невідомий влаштував стрілянину в Гарварді
08:16, 19 травня 2009Світ
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Поліція очепила довколишні вулиці
Невідомий у понеділок увечері влаштував стрілянину на території Гарвардського університету в місті Кембрідж (Массачусетс), поранивши одну людину, повідомляє сайт газети Boston Globe.
Поліцейські, які прибули до одного з 12 університетських гуртожитків Kirkland House виявили перед входом пораненого в живіт юнака.
Пораненого доставили до шпиталю, його стан оцінюється як стабільний. Поки невідомо, чи був потерпілий студентом Гарварду.
Кембріджська поліція у пошуках невідомого зловмисника очепила довколишні вулиці, проте, за попередніми даними, він встиг зникнути з місця події.
Гарвардський університет був заснований в 1636 році і є найстарішим університетом США.
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