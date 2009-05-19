Невідомий влаштував стрілянину в Гарварді

Невідомий у понеділок увечері влаштував стрілянину на території Гарвардського університету в місті Кембрідж (Массачусетс), поранивши одну людину, повідомляє сайт газети Boston Globe.

Поліцейські, які прибули до одного з 12 університетських гуртожитків Kirkland House виявили перед входом пораненого в живіт юнака.

Пораненого доставили до шпиталю, його стан оцінюється як стабільний. Поки невідомо, чи був потерпілий студентом Гарварду.

Кембріджська поліція у пошуках невідомого зловмисника очепила довколишні вулиці, проте, за попередніми даними, він встиг зникнути з місця події.

Гарвардський університет був заснований в 1636 році і є найстарішим університетом США.

РІА "Новости"