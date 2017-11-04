Дефолт близько: Fitch та S&P знизили суверенний рейтинг Венесуели

Рейтингове агентство Standard&poor's (S&P) в п'ятницю, 3 листопада, знизило довгостроковий кредитний рейтинг Венесуели з ССС до СС в очікуванні ймовірного дефолту. За кілька годин до цього інше рейтингове агентство - Fitch прийняло аналогічне рішення, знизивши довгостроковий кредитний рейтинг Венесуели з СС до С і теж заявивши про високу ймовірність дефолту в країні, повідомляє Deutsche Welle.

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"Раніше того ж дня влада в Каракасі запросила іноземних кредиторів на зустріч 13 листопада для переговорів з реструктуризації зовнішнього боргу. Його сума досягла приблизно 155 мільярдів доларів (майже 133 мільярди євро). 2 листопада президент Венесуели Ніколас Мадуро заявив, що переговори з реструктуризації зовнішнього боргу можна буде почати, щойно уряд країни поверне борг державної нафтогазової компанії PDVSA розміром 1,2 мільярда доларів (1 мільярд євро)", - зазначає видання.

Очікується, що це відбудеться протягом декількох днів. Крім того, на Каракас чекають інші багатомільйонні виплати за зовнішнім боргом до кінця 2017 року, а також мільярдні - в 2018 році, підкреслило агентство Fitch.

Тим часом Міжнародний валютний фонд (МВФ) у п'ятницю, 3 листопада, направив Каракасу попередження у зв'язку з ненаданням економічних даних. МВФ дав венесуельській стороні шість місяців для поповнення відсутніх відомостей.

Як повідомили джерела агентству Reuters, Москва висловила незгоду з таким рішенням МВФ. До цього фонд вже вказував на складність складання економічних прогнозів по Венесуелі, оскільки уряд в Каракасі не надає МВФ необхідної інформації.