У Німеччині чоловік з ножем взяв у заручники чиновницю

У ФРН поліція захопила 28-річного чоловіка, який вранці 6 листопада захопив у заручниці співробітницю відділу у справах захисту дітей в німецькому місті Пфаффенхофен-на-Ільмі у федеральній землі Баварія. Про це повідомляє РБК з посиланням на Bild.

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За даними видання, жінка отримала невелике поранення, її здоров'ю ніщо не загрожує. Поліція зняла оточення з району. Раніше повідомлялося, що озброєний ножем чоловік взяв у заручники 31-річну чиновницю. Поліцейські оточили будівлю і виставили на дахах прилеглих будинків снайперів.

За даними телерадіокомпанії BR24, напад може бути пов'язаний з питанням опіки над дітьми. Мотиви чоловіка з'ясовуються. За даними поліції, нападник проживав в Інгольштадті.

Як повідомляв УНІАН, у вересні чоловік з мачете захопив заручників у одному з банків у штаті Теннессі.