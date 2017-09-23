Чоловік з мачете захопив заручників в одному з банків у штаті Теннессі
Чоловік у віці 53 років вдень, 22 вересня, взяв у заручники дев'ятьох відвідувачів банку і утримував їх до вечора.
Невідомий чоловік, озброєний мачете, взяв у заручники дев'ятьох людей в одному з відділень банку Community First Bank and Trust в місті Колумбія в американському штаті Теннессі. Про це повідомляє CBS News з посиланням на місцеву поліцію, передає РБК.
За словами капітана поліції Колумбії Джеремі Алсупа, чоловік у віці 53 років вдень 22 вересня взяв в заручники дев'ятьох відвідувачів банку і утримував їх до вечора. Потім він відпустив людей, а сам забарикадувався в будівлі.
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Зараз відділення банку оточене бійцями спецпідрозділу SWAT, а фахівці проводять переговори з озброєним чоловіком.
Згідно з попередньою версією, чоловік мав намір пограбувати банк. Повідомлень про постраждалих не надходило.
Hostages walked out to cheers from the crowd that had formed outside of Community First Bank & Trust. https://t.co/nGvQ4mWmgXpic.twitter.com/PbkxIK6CxB— NewsChannel 5 (@NC5) September 22, 2017