Чоловік з мачете захопив заручників в одному з банків у штаті Теннессі

Невідомий чоловік, озброєний мачете, взяв у заручники дев'ятьох людей в одному з відділень банку Community First Bank and Trust в місті Колумбія в американському штаті Теннессі. Про це повідомляє CBS News з посиланням на місцеву поліцію, передає РБК.

За словами капітана поліції Колумбії Джеремі Алсупа, чоловік у віці 53 років вдень 22 вересня взяв в заручники дев'ятьох відвідувачів банку і утримував їх до вечора. Потім він відпустив людей, а сам забарикадувався в будівлі.

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Зараз відділення банку оточене бійцями спецпідрозділу SWAT, а фахівці проводять переговори з озброєним чоловіком.

Згідно з попередньою версією, чоловік мав намір пограбувати банк. Повідомлень про постраждалих не надходило.