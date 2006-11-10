Янукович відвідає США
23:24, 10 листопада 2006Світ
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Обговорено дату візиту
4 грудня відбудеться візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до США. Про це в прямому ефірі телеканалу ІСТV в програмі “Свобода слова” повідомив заступник глави Секретаріату Президента з питань зовнішньої політики Олександр ЧАЛИЙ.
“На сьогодні вже проговорена дата візиту прем’єр-міністра у Вашингтон. Він відбудеться 4 грудня”, - сказав О.ЧАЛИЙ.
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