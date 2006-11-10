Янукович відвідає США

4 грудня відбудеться візит прем’єр-міністра України Віктора ЯНУКОВИЧА до США. Про це в прямому ефірі телеканалу ІСТV в програмі “Свобода слова” повідомив заступник глави Секретаріату Президента з питань зовнішньої політики Олександр ЧАЛИЙ.

“На сьогодні вже проговорена дата візиту прем’єр-міністра у Вашингтон. Він відбудеться 4 грудня”, - сказав О.ЧАЛИЙ.