"Південний потік" - недружній крок щодо України

Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ розцінює активізацію дій Росії за проектом «Південний потік» як недружній крок по відношенню до України.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Б.СОКОЛОВСЬКИЙ сказав учора на прес-конференції в Києві.

«На мою думку, активізацію дій Російської Федерації (за проектом «Південний потік» - УНІАН) не можна розцінювати як дружній крок до українського народу в цілому», - сказав він.

При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ висловив думку, що оптимальний і економічно доцільний шлях транспортування російського газу на захід - це через газотранспортну систему України.

«Якщо рішення Російської Федерації зводиться до того, щоб лише обійти Україну, то це відповідає цій тезі (недружній крок по відношенню до України - УНІАН)», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 18 травня міністр енергетики РФ Сергій ШМАТКО заявив, що Росія виключає можливість відмови від будівництва газопроводу «Південний потік» натомість розширюючи пропускну потужність газотранспортної системи України.

15 травня ц.р. у Сочі російська компанія «Газпром» уклала угоди з газовими компаніями Болгарії, Греції і Сербії про створення спільних підприємств для організації будівництва газопроводу «Південний потік» через території цих країн.

Також відбулося підписання другого доповнення до Меморандуму про взаєморозуміння від 23 червня 2007 року про подальші кроки з реалізації проекту «Південний потік» між «Газпромом» і італійською компанією Eni.

Проект "Південний потік", реалізацію якого вестимуть російський держмонополіст "Газпром" і італійський концерн Eni, передбачає прокладання підводної частини газопроводу протяжністю 900 км від російської компресорної станції "Берегова" в Краснодарському краю до болгарського побережжя.

Далі одна з двох гілок наземної частини трубопроводу проляже територією Болгарії і Греції та через Адріатичне море - до Італії. Маршрут другої гілки поки що не визначено. «Газпром» оцінює будівництво газопроводу «Південний потік» у 19-24 млрд. євро.