ФБР запобігло серії терактів у Нью-Йорку

У Нью-Йорку співробітники ФБР заарештували четверо осіб, які готували теракт у синагозі і планували збивати військові літаки.

Як повідомляє Associated Press з посиланням на представників ФБР, заарештовані планували підірвати машину поряд з будівлею синагоги в районі Рівердейль.

За інформацією ІТАР-ТАРС, в цьому районі проживає численна єврейська громада, а також розташований житловий комплекс постійного представництва Росії при ООН, живуть російські журналісти.

Reuters повідомляє, що терористи також готували напад на військовий аеродром Стюарт в місті Ньюбург штату Нью-Йорк. Вони планували збивати літаки ракетами класу «земля-повітря».

Всі заарештовані є жителями Ньюбурга.

Газета.ру