ФБР запобігло серії терактів у Нью-Йорку
08:16, 21 травня 2009Світ
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Зокрема - в синагозі
У Нью-Йорку співробітники ФБР заарештували четверо осіб, які готували теракт у синагозі і планували збивати військові літаки.
Як повідомляє Associated Press з посиланням на представників ФБР, заарештовані планували підірвати машину поряд з будівлею синагоги в районі Рівердейль.
За інформацією ІТАР-ТАРС, в цьому районі проживає численна єврейська громада, а також розташований житловий комплекс постійного представництва Росії при ООН, живуть російські журналісти.
Reuters повідомляє, що терористи також готували напад на військовий аеродром Стюарт в місті Ньюбург штату Нью-Йорк. Вони планували збивати літаки ракетами класу «земля-повітря».
Всі заарештовані є жителями Ньюбурга.
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