США та Південна Корея знову проводять масштабні військові навчання
09:52, 11 листопада 2017Світ
136
Мета навчань - відлякати Північну Корею та відвернути будь-які провокації з боку КНДР.
Ілюстрація / REUTERS
Вашингтон і Сеул знову проводять спільні військові навчання. У них беруть участь три американські авіаносці та сім південнокорейських бойових кораблів, повідомив у суботу, 11 листопада, речник міністерства оборони в Сеулі, передає DW.
Навчання тривають у західній частині Тихого океану.
Читайте такожСША закінчили розгортання щита для знищення міжконтинентальних ракет КНДР і Ірану
Мета навчань - посилити відлякування у зв'язку з загрозою з боку Північної Кореї та запобігти будь-яким провокаціям із боку Пхеньяна, заявив речник оборонного відомства.
Раніше у КНДР заявили про "неминучість ракетного удару" по США.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter