США та Південна Корея знову проводять масштабні військові навчання

09:52, 11 листопада 2017
Світ
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Мета навчань - відлякати Північну Корею та відвернути будь-які провокації з боку КНДР.

Ілюстрація / REUTERS

Вашингтон і Сеул знову проводять спільні військові навчання. У них беруть участь три американські авіаносці та сім південнокорейських бойових кораблів, повідомив у суботу, 11 листопада, речник міністерства оборони в Сеулі, передає DW.

Навчання тривають у західній частині Тихого океану.

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Мета навчань - посилити відлякування у зв'язку з загрозою з боку Північної Кореї та запобігти будь-яким провокаціям із боку Пхеньяна, заявив речник оборонного відомства. 

Раніше у КНДР заявили про "неминучість ракетного удару" по США.

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Теги: #США та КНДР#навчання США Південна Корея#військові навчання США