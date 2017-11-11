США та Південна Корея знову проводять масштабні військові навчання

Вашингтон і Сеул знову проводять спільні військові навчання. У них беруть участь три американські авіаносці та сім південнокорейських бойових кораблів, повідомив у суботу, 11 листопада, речник міністерства оборони в Сеулі, передає DW.

Навчання тривають у західній частині Тихого океану.

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Мета навчань - посилити відлякування у зв'язку з загрозою з боку Північної Кореї та запобігти будь-яким провокаціям із боку Пхеньяна, заявив речник оборонного відомства.

Раніше у КНДР заявили про "неминучість ракетного удару" по США.