Російські тролі підштовхнули британців голосувати за Brexit - CNN

У червні 2016 року низка акаунтів Twitter, пов'язаних з армією російських тролів, розмістила десятки повідомлень щодо підтримки Brexit у день проведення референдуму.

Як повідомляє ТСН.ua з посиланням на CNN, що провів власне розслідування, знущальні твіти супроводжувались популярними хештегами та висловлювали зневагу щодо наслідків Brexit.

У повідомленнях також висміювали тодішнього прем’єр-міністра Великої Британії Девіда Кемерона, який виступав за те, щоб його країна залишилась в ЄС.

Облікові записи, виявлені CNN, були серед понад 2 700 акаунтів, які Twitter передав Комітету палати представників США в рамках розслідування втручання Росії в американські вибори.

Крім того, аналітики CNN зазначають, що кампанія, швидше за все, була короткостроковою і планувалася виключно на день голосування, щоб підштовхнути людей голосувати за Brexit.

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Наприклад, обліковий запис @PeterMagLob нібито був створений у Німеччині. Спершу він писав німецькою мовою, проте в день голосування став робити по 20 твітів на годину англійською.

При цьому він використовував нейтральні хештеги: #EUref, #BrexitInOut, #BritainInOut і #BrexitOrNo. Але інформація, яку він поширював, була спрямована проти того, щоб Британія залишалась у складі ЄС.

Водночас CNN також знайшов чотири акаунти групи російських тролів, які ще на початку референдуму публікували у Twitter повідомлення, використовуючи одні й ті ж хештеги майже щосекунди, що й у день голосування.

Видання зазначило, що таких акаунтів могло бути значно більше, але Twitter не надавав інформації щодо окремих публікацій стосовно кожного з облікових записів, лише ім'я користувача та ID кожного облікового запису.