Ураган в Казахстані: вулиці Алмати перетворилися на річки

Місто Алмати частково залишилося без світла через наслідки урагану, що обрушився сьогодні вдень на найбільше місто Казахстану, повідомляє Лента.ру.

За даними агентства, в Алмати пройшла сильна злива з градом, шквалистим вітром повалено десятки дерев.

Дощ триває вже більше чотирьох годин. Небо суцільно затягнуте важкими безпросвітними хмарами. Помітно похолодало.

Вулиці міста перетворилися на річки, дерева, що впали, пошкодили багато припаркованих просто неба автомобілів.

Про потерпілих поки що інформації немає.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 21 травня, прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО відбула з дводенним робочим візитом до Астани (Казахстан), де 22 травня візьме участь в засіданні Ради глав урядів країн - учасниць СНД.