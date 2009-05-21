МЗС РФ: «Південний потік» стає загальноєвропейським проектом

У Міністерстві закордонних справ РФ заявляють, що будівництво газопроводу «Південний потік» стає загальноєвропейським проектом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на прес-конференції в Москві сказав офіційний представник МЗС РФ Андрій НЕСТЕРЕНКО, коментуючи підписані 15 травня в Сочі російською компанією «Газпром» угоди з газовими компаніями Болгарії, Греції та Сербії про створення спільних підприємств для організації будівництва газопроводу «Південний потік» територією цих країн.

Він наголосив, що підписання таких угод є знаковою подією, і Росія надає йому велике значення як одному з найважливіших напрямів диверсифікації маршрутів транспортування російського газу в Європу.

«Підписані документи - ще одне підтвердження того, що цей проект є економічно обгрунтованим і привабливим з погляду рентабельності, гарантованого ресурсного наповнення, стійкого попиту на енергоносії, які постачатимуть газопроводом у майбутньому», - сказав А.НЕСТЕРЕНКО.

За його словами, у Росії задоволені, що реалізація цього проекту переходить у практичну площину.

«Хотіли б зазначити, що перелік країн і компаній, які беруть участь у проекті, показує, що «Південний потік» дедалі більше стає загальноєвропейським проектом», - сказав він, додавши, що невипадково недавно кілька держав-членів ЄС поставили перед Брюсселем питання про надання цьому проекту за зразком «Північного потоку» статусу пріоритетного енергетичного проекту Євросоюзу.

А.НЕСТЕРЕНКО наголосив, що Росія вважає, що будівництво «Південного потоку» не ущемляє чиїхось інтересів в Європі й не розглядає як альтернативу проекту «Набукко».

"Ми не є апріорі противниками проекту ("Набукко"). Але поки не вирішено питання ресурсної бази та інвестиційного складника, що не дає змоги говорити про його економічну недоцільність", - наголосив А.НЕСТЕРЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, 20 травня Уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ розцінили активізацію дій Росії за проектом «Південний потік» як недружній крок щодо України.