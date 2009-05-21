Ізраїль не погодиться на розділ Єрусалиму

Ізраїль назавжди збереже "єдиний" Єрусалим своєю столицею і ніколи не погодиться на його розділ, заявив у четвер глава ізраїльського уряду Біньямін Нетаньяху.

Палестинці претендують на створення столиці власної держави щонайменше в східній частині міста, зайнятій Ізраїлем в результаті війни 1967 року.

"Для мене дуже важливо повернутися сюди і сказати те, що я говорив в Сполучених Штатах... Єдиний Єрусалим - столиця Ізраїлю. Він був і назавжди залишиться нашим. Він ніколи не буде знову ні розділений, ні розчленований", - сказав Нетаньяху, який завершив напередодні перший візит до Вашингтона як прем`єр.

Він додав, що лише ізраїльський контроль над містом трьох релігій забезпечує послідовникам іудаїзму, християнства і ісламу вільний доступ до своїх святинь.

Виступ глави уряду в Єрусалимі був приурочений до 42-ї річниці об`єднання міста під ізраїльським контролем. До війни 1967 року Східний Єрусалим, включаючи релігійні святині Старого міста - Храм гроба Господнього, мечеть Храмової гори і Західну стіну (Стіну плачу), управлявся Йорданією.

Ізраїль пізніше анексував східні, населені переважно арабами квартали Єрусалиму і оголосив все місто своєю "єдиною і неподільною" столицею. З позиції міжнародного права Східний Єрусалим вважається окупованою територією, і суперечка про його статус складає один із стрижньових аспектів близькосхідного конфлікту.

РІА “Новости”