Президент США одержить два прості вертольоти замість одного дорогого

Замість президентського вертольота VH-71 Kestrel, програма розробки якого була припинена минулого тижня військовим відомством США, американський президент може одержати два типи машин, призначені для різних цілей. Про це, як повідомляє Defense News, заявив 20 травня глава Пентагону Роберт Гейтс. За словами міністра оборони США, нині він розглядає таку можливість.

Гейтс, зокрема, зазначив, що перший вертоліт планується для звичайних рутинних перельотів. Наприклад, для транспортування голови держави з Білого дому на територію авіабази Ендрюс в Мериленді, де базується "перший борт". Другий, який міністр оборони США назвав "рятувальним" ("escape helicopter"), можна буде застосовувати в критичних ситуаціях.

Інших подробиць Роберт Гейтс не повідомив. Поки також не повідомлялося, які саме вертольоти розглядають військові на ці ролі. Проте, за словами прес-секретаря Пентагону Джеффрі Моррелла (Geoff Morrell), ця робота покладена на три структури - військовий департамент Білого дому, офіс заступника міністра оборони із закупівель, технологій і логістики, а також на ВМС США.

Роботи за програмою президентського вертольота нового покоління VH-71 Kestrel були практично повністю припинені 15 травня 2009 року, а спочатку намір про закриття проекту анонсував у квітні міністр оборони США Роберт Гейтс. Одним з мотивів цього рішення називають зростання вартості проекту, який за шість років подорожчав приблизно з 6 до 13 мільярдів доларів. Також, за деякими даними, VH-71 Kestrel не відповідав певним вимогам ВМС і Білого дому.

Лента.ру