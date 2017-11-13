Польська опозиція після маршу націоналістів звернулася до прокуратури

Польська опозиційна політична партія "Новочесна" подала заяву в прокуратуру щодо організаторів маршу незалежності в Варшаві. На думку політиків, на марші пропагували фашизм і расизм. Про це повідомив лідер партії Ришард Петру, пише РАР.

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11 листопада у Варшаві з нагоди Дня незалежності Польщі проходив марш націоналістів під гаслом "Ми хочемо Бога". Учасники маршу незалежності, яких зібралося кілька тисяч, використовували димові шашки червоного кольору. Частина людей була з закритими обличчями.

За оцінками поліції, в ньому взяли участь близько 60 тис. чоловік. Демонстранти несли прапори, на яких було написано: "Біла Європа", "Європа тільки для білих".

"Це поведінка, на яку поширюється Кримінальний кодекс", – зазначив Петру. У партії підкреслили, що деякі з таких прапорів були в самому початку колони, що означає, що організатори надавали їм особливого значення.

Як повідомляє ресурс TVN Warszawa.tvn24.pl з посиланням на Польське агентство преси, на марші несли плакат з написом "Пам'ятаємо про Вільнюс".

Націоналісти несли також емблему Національних збройних сил і написом "Смерть ворогам Вітчизни". У марші, який пройшов центральними вулицями Варшави, були також помічені люди в балаклаві, які закривали свої обличчя, а згодом почали кидати петарди і палити фаєри.