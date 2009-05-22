Назарбаєв не вийшов зустріти Путіна

Президент Казахстану Нурсултан Назарбаєв не вийшов зустріти російського прем`єра Володимира Путіна навіть у хол свого президентського палацу. Про це пише "Коммерсантъ".

Ось як кореспондент цього російського видання описує свої враження від побаченого:

"Володимир Путін приїхав до президентського палацу Астани пів на сьому вечора. Його чекала почесна варта, якою, втім, список тих, хто зустрічав гостя і обмежувався.

У просторому холі палацу, створеного архітектурним генієм Нурсултана Назарбаєва з гіпсокартону і пластику, було пусто і навіть сумно.

Зазвичай пан Назарбаєв зустрічає колег у цьому холі. Але вчора Володимир Путін увійшов, озирнувся, скинув не дивлячись пальто на руки комусь з тих, хто йшов позаду, підійшов до ліфта, на секунду зупинився і наче не вірячи, що у пана Назарбаєва знайшлися настільки важливіші справи, що не вистачило часу не те що приїхати в аеропорт, як це було менше року тому, а хоч би спуститися на ліфті з четвертого поверху, - і зайшов у цей ліфт. Дрібниця. А неприємно. ("А як ви думали? Нам китайці десять мільярдів доларів дали, то їх прем`єр-міністра Назарбаєв, звичайно, вийшов зустріти", - сказала мені за декілька хвилин казахстанська журналістка з аніскільки не приховуваною гордістю за свою країну і її беззмінного президента.)