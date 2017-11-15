Європа не повинна ізолювати Путіна і Трампа - Макрон

Хоча Дональд Трамп і Володимир Путін і являють собою загрозу західним цінностям, відкритості і толерантності, країни Європи не повинні ізолювати обох лідерів на міжнародній арені, оскільки це контрпродуктивно. Про це в інтерв'ю Бі-бі-сі заявив президент Франції Еммануель Макрон.

Читайте такожМакрон запропонував провести масштабну реформу Європейського Союзу"Якщо ви вирішите просто виштовхнути їх з Європи, сказати: "Ви зраджуєте наші цінності, це погано!" - ви втратите їх", - сказав французький президент.

Багато хто вважає, що лідери США і Росії виступають проти ліберальних цінностей.

Днем раніше прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей, виступаючи в Лондоні, обрушилася на Росію з лютою критикою. На банкеті лорд-мера лондонського Сіті прем'єр заочно звернулася до російського президента Володимира Путіна, запропонувавши йому вибрати інший шлях розвитку Росії та припинити втручання у внутрішні справи західних країн, тим більше що воно марне.

"Ми знаємо, чого ви прагнете, і у вас нічого не вийде. Тому що ви недооцінюєте стійкість наших демократій, неминущу привабливість вільних і відкритих товариств і прихильність західних країн тим альянсам, які нас пов'язують", - сказала Мей.

Погляд президента Франції перегукується зі словами британського прем'єра, але акцент він робить на іншому. Захід зробив помилку, забувши про свої ідеологічні засади, ідентичність і цінності, сказав Макрон, додавши, що роль Франції - захищати ці цінності на світовій арені.

"Нам потрібна загальна картина світу, спільні цілі, спільні мрії", - додав Макрон.

"Я думаю, що однією з проблем, що виникли перед західним суспільством і західними країнами за останні 10 років, був той факт, що в якомусь сенсі ми забули про мрії, амбіції, стратегічне бачення. Нам потрібні мрії, нашій молоді потрібне бачення майбутнього".

"Ніхто не надихається єдиним ринком, фінансовими ринками, реформами трудового права, або бюджетними перспективами. Такого не буває, і якщо ви знаєте таку людину, то за неї слід турбуватися", - продовжив він. "Люди щось роблять, рухаються вперед саме завдяки "великим ідеям".

За словами французького президента, лідери на кшталт Володимира Путінаобирають інший, не західний шлях, зі страху: "ці розбіжності пояснюються дуже часто їхньою параноєю перед загрозою, їх бажанням захистити щось. Вони починають сильно нервувати через це. Але вони забувають той факт, що їхня власна цивілізація побудована на принципі поваги до тих, хто відрізняється від них".

"Перш за все, з цими лідерами потрібно розмовляти. Тому що іноді вони можуть змінитися. Вони не були такими з самого початку".

На питання про те, чи вдалося йому в чомусь переконати президентів Путіна і Трампа, Макрон сказав: "Це не відбувається за один день, звичайно. Але я налаштований оптимістично і надзвичайно рішуче".

Говорячи про роль Парижа на міжнародній арені, президент Макрон сказав: "Головне завдання Франції зараз - запустити процес перетворення Європи. По-друге, Франція повинна захищати свої цінності та інтереси, тому що вони тісно між собою пов'язані. Захищати такі цінності, як відкритість, толерантність та свобода".