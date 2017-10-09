Макрон готовий прийняти запрошення Путіна відвідати Росію - ЗМІ

Офіційний Париж готовий прийняти пропозицію російської влади про візит президента Еммануеля Макрона в травні 2018 року в Санкт-Петербург на Міжнародний економічний форум, повідомляє Комерсант.

Читайте такожПорошенко і Макрон домовилися про подальшу роботу щодо "нормандського формату" і миротворців ООНЯк повідомляє видання запрошення відвідати РФ Володимир Путін передав Макрону ще у травні, під час їхніх переговорів у Версалі. У Кремлі розраховують, що візит президента Франції допоможе переламати негативну тенденцію у відносинах з ЄС, який наступного літа має в черговий раз вирішувати питання про продовження на півроку санкцій проти РФ.

За даними з дипломатичних джерел видання в Парижі, рішення про візит Макрона в Санкт-Петербург практично прийнято, проте офіційно про нього поки оголошено не буде. «Причина чисто формальна, але цілком поважна,- пояснює співрозмовник.- Президентські вибори в Росії відбудуться тільки в березні, і хоча ми передбачаємо їх результат, було б не зовсім правильно приймати вже зараз запрошення ще не переобраного Володимира Путіна».