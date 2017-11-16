В Африканському Союзі закликали військових Зімбабве повернутися в казарми

Голова Африканського Союзу (об'єднання африканських держав. - Ред.), президент Гвінеї Альфа Конде засудив події у Зімбабве, які "схожі на переворот", хоча зімбабвійські військові і запевняють, що перевороту не відбулося.

Про це він сказав у середу, 15 листопада, в інтерв'ю Deutsche Welle. Він закликав військових Зімбабве повернутися у казарми та поважати конституцію.

Читайте такожПереворот в Зімбабве: військові заарештували "друга Путіна" Мугабе, він готується до відставки – ЗМІ

"Африканський Союз - проти будь-якого захоплення влади із застосуванням сили", - заявив Конде.

За словами Конде, Африканський Союз підтримує легітимний зімбабвійський уряд та в жодному разі не прийме захоплення влади силою. Він відкинув необхідність посередництва з боку організації, зазначивши, що військові повинні поважати конституційний лад. Цього ж він очікує і від президента Зімбабве Роберта Мугабе при передачі влади.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 15 листопада військові оголосили про взяття під свій контроль ситуації в Зімбабве. Вони захопили телевізійний центр та заблокували під'їзди до головних урядових будівель, парламенту та судів у столиці Хараре, використовуючи для цього танки.

Раніше повідомлялося, що правляча партія Зімбабве звинуватила у "зраді" командувача збройними силами країни Константіно Чівенгу.

Перед цим Чівенга відреагував на відставку віце-президента країни Еммерсона Мнангагву, пообіцявши втрутитися й зупинити наростаючу політичну кризу в країні.

До цього 93-річний президент Зімбабве Роберт Мугабе звинуватив Мнангагву в підготовці державного перевороту - його підтримувала армія і він був одним із вірогідних наступників влади в державі.