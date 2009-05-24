Пакистанські війська вступили у вирішальний бій з талібами

Пакистанські війська ведуть бої за Мінгору - найбільше місто долини Сват, раніше контрольованої бойовиками руху Талібан, передає Бі-бі-сі. За деякими даними, в битві беруть участь 4 тис. бойовиків і 15 тис. солдатів урядових військ. За словами пакистанських військових, місто оточене, велика частина складів зброї і боєприпасів зруйнована, шляхи постачання обрізають.

Повідомляється, що ця битва є, можливо, найважливішою в останній військовій кампанії. Взяття Мінгори може стати поворотним моментом в протистоянні влади Пакистану з бойовиками.

Нагадаємо, влада Пакистану ухвалила почати масштабну операцію проти талібів після того, як лідери екстремістів розірвали мирну угоду з Ісламабадом, укладену в лютому 2009 р. У квітні 2009 р. таліби зайняли населені пункти в північно-західному районі Бунер, намагаючись таким чином поширити свій вплив на сусідні з долиною Сват провінції. В результаті бойових дій долину залишили близько 2 млн. мирних жителів.