Кремль тренує свою армію атакувати західні країни – президент Литви

Президент Литви Далія Грібаускайте застерігає про загрозу Заходу, яка йде з боку Росії. «Увага світу сфокусована на Північній Кореї і Сирії, але такі ж методи шантажу, залякування і агресії використовуються Росією в Україні, вздовж східних кордонів НАТО. Близько 100 тис. російських військових залучені до військових навчань «Захід-2017» на кордоні країн Балтії, Польщі і навіть в Арктиці», – заявила Далія Грібаускайте під час виступу на 72-й сесії Генеральної асамблеї ООН у Нью-Йорку, передає радіо Свобода.

Читайте такожДелегація РФ залишила зал перед виступом Грібаускайте в ООН«Кремль репетирує агресивні сценарії проти сусідів, тренує свою армію атакувати Захід. Навчання також є частиною інформаційної війни, спрямованої на поширення страху й нестабільності», – зазначила Грібаускайте.

Навчання «Захід-2017» почалися на території Росії і Білорусі 14 вересня. У них беруть участь сотні танків, артилерія, десятки бойових кораблів і вертольотів.

У НАТО заявили, що навчання свідчать про підготовку Росії «до великої війни».