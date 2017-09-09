Країни Балтії просять не називати їх "колишніми радянськими республіками"

За ініціативою Латвії посли трьох Балтійських держав — Латвії, Естонії та Литви — направили листа до видання Le Monde на ім'я головного директора Люка Броннера з проханням уникати застосування до їхніх країн формулювання "колишні радянські республіки". Про це йдеться у повідомленні на сайті посольства Латвії у Франції, передає РБК.

Приводом для листа стала стаття в Le Monde від 3 вересня про боротьбу Фінляндії з гібридною загрозою з боку Росії. У матеріалі була карта Фінляндії і Прибалтійських держав, на якій вони називалися колишніми радянськими республіками.

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У листі дипломати високо оцінили інтерес французького видання до регіону, наголошується у повідомленні. Висуваючи своє прохання, вони вказали на той факт, що країни були незаконно окуповані та приєднані СРСР у 1940 році, чого не визнали європейські держави, в тому числі і Франція.

Посли домовилися активно стежити за публікаціями у французьких ЗМІ й забезпечувати правильне висвітлення щодо країн Балтії з точки зору історії та міжнародного права.

Латвія, Естонія і Литва були включені в сферу інтересів СРСР після підписання з Третім Рейхом пакту Молотова — Ріббентропа 1939 року, який передбачав таємний протокол, що розмежовує сфери впливу двох держав у Європі. У червні 1940 року країни були окуповані СРСР.