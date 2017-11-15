Палата представників ухвалила оборонний бюджет США на 2018 рік

Палата представників конгресу США схвалила оборонний бюджет на 2018 фінансовий рік. Загальні військові витрати на рік складуть майже $700 млрд. Про це повідомляє РБК з посиланням на Reuters.

За прийняття оборонного бюджету проголосували 356 членів палати представників, 70 проголосували проти.

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Базовий бюджет Пентагону — $626,4 млрд. На підтримку військових операцій США за кордоном витратять $65,8 млрд. На додаткові заходи щодо розвитку протиракетної оборони виділять ще $5,9 млрд.

Крім того, в бюджеті передбачено $4,5 млрд на реалізацію ініціативи щодо стримування Росії в Європі.

Також в бюджеті передбачені $350 млн на військову допомогу Україні.

Раніше УНІАН повідомляв, що комітети з питань Збройних сил Палати представників США та Сенату затвердили проект оборонного бюджету на 2018 фінансовий рік, який передбачає $350 мільйонів військової допомоги для України, в тому числі у вигляді летального зброї.