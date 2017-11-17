Держдеп попередив про небезпеку терактів у Європі під час свят

Державний департамент США попередив своїх громадян про можливі теракти у період новорічних свят у європейських країнах.

Як йдеться в повідомленні на сайті відомства, останні інциденти у Франції, Росії, Швеції, Великобританії, Іспанії та Фінляндії демонструють, що Ісламська Держава, Аль-Каїда та їх філії мають здатність планувати та здійснювати терористичні акти в Європі.

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Держдеп, зокрема, нагадав про теракт у грудні минулого року на Різдвяному ярмарку у Берліні та напад на нічний клуб в Стамбулі у новорічну ніч.

«Хоча місцеві органи влади продовжують антитерористичні операції, Департамент як і раніше стурбований потенціалом майбутніх терактів. Громадяни США завжди повинні бути уважними у зв’язку з можливістю того, що прихильники терористів або екстремісти, які самоорганізувалися, можуть здійснювати напади практично без попередження», – йдеться в повідомленні.

Держдеп зазначає, що екстремісти продовжують зосереджуватися у місцях розташування туристів, транспортних вузлах, ринках/торговельних центрах та об'єктах місцевого самоврядування. За його оцінкою, готелі, клуби, ресторани, культові споруди, парки, навчальні заклади, аеропорти та інші вразливі об'єкти залишаються пріоритетними місцями для можливих атак.

«Терористи продовжують застосовувати різноманітну тактику, включаючи вогнепальну зброю, вибухові речовини, використання транспортних засобів в якості тарану, а також гостру зброю, яку важко виявляти перед нападом», – попередили у відомстві.