У Відні сталася перестрілка в храмі: близько 30 людей поранені
09:05, 25 травня 2009Світ
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Результат сварки індійських кланів?
Близько 30 осіб поранені, деякі з них важко, внаслідок перестрілки в сикхському храмі в австрійській столиці.
Як передає ІСТV, за попередньою інформацією правоохоронців, група невідомих увійшла до храму, розташованому в 15-му окрузі Відня, і почала стрілянину. Як припускає слідство, інцидент стався внаслідок сварки двох індійських кланів.
Причетних до стрілянини затримали. Поранених на гелікоптерах госпіталізували.
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