У Відні сталася перестрілка в храмі: близько 30 людей поранені

Близько 30 осіб поранені, деякі з них важко, внаслідок перестрілки в сикхському храмі в австрійській столиці.

Як передає ІСТV, за попередньою інформацією правоохоронців, група невідомих увійшла до храму, розташованому в 15-му окрузі Відня, і почала стрілянину. Як припускає слідство, інцидент стався внаслідок сварки двох індійських кланів.

Причетних до стрілянини затримали. Поранених на гелікоптерах госпіталізували.