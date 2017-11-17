У Франції помер зірка "Трьох мушкетерів" Робер Ірш

У Франції помер актор Робер Ірш (справжнє ім'я - Поль Робер). Про це повідомляє Le Monde.

Артист народився 26 липня 1925 року. Ірш грав у театрах Парижа, Ніцци і Марселя.

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На його рахунку понад 20 ролей у фільмах, які склали класику французького кінематографа, зокрема "Собор Паризької Богоматері", "Інтриганки", "Кличте мене Матильда", "Лікування шоком" та в багатьох інших. У фільмі "Три мушкетери" актор виконав роль одного Д'Артаньяна – Планше.

Раніше в Римі помер композитор "Вбити Білла".