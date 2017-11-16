У Римі помер композитор "Вбити Білла"

У Римі помер композитор Луїс Бакалов. Про це в четвер, 16 листопада, повідомляє La Tampa. Музиканту було 84 роки. Він помер в лікарні Сан-Філіппо-Нері, куди був госпіталізований через ішемію.

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Луїс Бакалов відомий як автор саундтреків до фільмів. Він співпрацював з такими режисерами, як Квентін Тарантіно, П'єр Паоло Пазоліні та Федеріко Фелліні. Серед робіт Бакалова музика для стрічок «Сьогодні, завтра, післязавтра», «Місто жінок», «Убити Білла», «Караваджо» і «Джанго звільнений».

Бакалов був номінований на премію «Оскар» в категорії «Найкраща музична адаптація» за «Євангеліє від Матвія» в 1967 році, а в 1996-му був удостоєний статуетки в номінації Краща музика для фільму за картину "Листоноша".