У США опублікували понад 10 тисяч документів ФБР про вбивство Кеннеді

Національний архів США розмістив у відкритому доступі новий пакет документів, пов'язаних із розслідуванням вбивства президента Джона Кеннеді. Цього разу викладаються тільки документи ФБР, передає РБК.

Опубліковані 10,7 тис. документів, з них 144 — вперше. 8,3 тис. публікуються цілком, 2,4 тис. — з деякими вилученнями.

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Один із документів - доповідь на ім'я директора ФБР, з якої випливає, що ФБР намагалося дізнатися у своїх джерел у Великобританії, чи мешкав вбивця Кеннеді, Лі Харві Освальд в цій країні. Доповідь датована 5 лютого 1964 року.

Інша доповідь на ім'я директора ФБР надійшла з Мексики, він стосується "можливої зацікавленості Комуністичної партії Мексики у справі Освальда", однак він публікується з вилученнями (дві сторінки з п'яти).

Це вже п'ята викладка документів щодо вбивства 35-го президента США. Наприкінці липня були опубліковані 3,8 тис. документів, 26 жовтня — 2,8 тис., 3 листопада — 676, 9 листопада — 13,2 тис.

З другої викладки стало відомо, що версія про можливий зв'язок Освальда з ЦРУ не знайшла документальних доказів. Також у ній містився звіт ЦРУ про можливі контакти Освальда, який деякий час проживав в СРСР, із радянським консулом у Мехіко, який, за підозрою американців, був співробітником КДБ.

У 1992 році конгрес США прийняв закон, згідно з яким всі документи про вбивство Кеннеді і його розслідування повинні бути передані в Національний архів. Тоді ж матеріали були засекречені строком на 25 років.

Нагадаємо, в кінці жовтня близько трьох тисяч документів про вбивство президента Джона Кеннеді в 1963 році вперше опубліковані в США за розпорядженням президента Дональда Трампа.