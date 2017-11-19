Президент Зімбабве Мугабе передумав йти у відставку
23:48, 19 листопада 2017Світ
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Він також заявив, що події минулого тижня не становлять загрози конституції країни або його владі як главі держави.
Ілюстрація REUTERS
Президент Зімбабве Роберт Мугабе в телезверненні до народу країни заявив, що планує головувати на з'їзді правлячої партії в грудні, передає Reuters.
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Він також заявив, що події минулого тижня не становлять загрози конституції країни або його владі як главі держави. «Ми повинні навчитися прощати, вирішувати протиріччя в товариському дусі», — сказав він.
Він також висловив упевненість в тому, що народ Зімбабве націлений на мирне вирішення розбіжностей, на відміну від жителів багатьох інших країн.
Раніше джерело заявило, що Мугабе погодився піти у відставку.
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