Президент Зімбабве Мугабе передумав йти у відставку

Президент Зімбабве Роберт Мугабе в телезверненні до народу країни заявив, що планує головувати на з'їзді правлячої партії в грудні, передає Reuters.

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Він також заявив, що події минулого тижня не становлять загрози конституції країни або його владі як главі держави. «Ми повинні навчитися прощати, вирішувати протиріччя в товариському дусі», — сказав він.

Він також висловив упевненість в тому, що народ Зімбабве націлений на мирне вирішення розбіжностей, на відміну від жителів багатьох інших країн.

Раніше джерело заявило, що Мугабе погодився піти у відставку.