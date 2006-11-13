Принцесу Японії Айко урочисто представили мешканцям Токіо (фото)

Принцесу Японії Айко урочисто представили мешканцям міста Токіо, повідомляє 5 канал. За традицією ця церемонія відбувається після того, як маленькій принцесі виповнюється п’ять років.

Айко єдина дитина в родині Нарухіто і Масако. Проте згідно з законом вона не може успадкувати трон. Спадкоємцем імператора може стати двоюрідний брат Айко, який народився у вересні. Це перший випадок за сорок років, коли в імператорській родині народився представник чоловічої статі. До його появи на світ імператор пропонував змінити закон, щоб трон могла посісти жінка.