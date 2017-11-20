Шоу Victoria's Secret 2017 в Шанхаї: ефектні "янголи" в спідньому і падіння моделі на подіумі (фото, відео)

У Шанхаї 20-го листопада відбулася одна з найкрасивіших подій року - показ відомого бренду білизни Victoria's Secret.

У розкішному спідньому по подіуму пройшли Алессандра Амбросіо, Адріана Ліма, Сара Сампайо, Лілі Олрідж, Кендіс Свейнпол. Також у показі взяла участь Белла Хадід, якій, на відміну від її старшої сестри Джіджі, дали візу в Китай.

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В цьому році в коштовному Fantasy Bra за два мільйони доларів з жовтого золота, сапфірів і діамантів на подіум вийшла 27-річна Лаіс Рібейро.

За музичний супровід відповідали Гаррі Стайлз, Мігель, Джейн Чжан і Леслі Одом-молодший.

Цікаво також те, що цей показ став останнім для Алессандри Амбросіо - модель перестане бути "янголом" бренду.

It's CONFIRMED by herself: this is Alessandra Ambrosio's last #VSFashionShow. Публікація від Victoria's Secret Angels (@onlyvictoriassecret) Ноя 20 2017 о 4:20 PST

Під час показу стався прикрий момент - модель Мінг Сі впала. Але її колега не стала її обганяти, а допомогла їй встати і пропустила вперед.

THIS IS ICONIC. YOURE AN ANGEL @giizeleoliveira, YOU didn't див. CARE ABOUT YOUR MOMENT AND YOU HELPED MING. NO WORDS. Публікація від Victoria's Secret Angels (@onlyvictoriassecret) Ноя 20 2017 о 5:59 PST

Unfortunately, model Ming Xi fell in the runway! Публікація від Victoria's Secret Angels (@onlyvictoriassecret) Ноя 20 2017 о 5:18 PST

Нагадаємо, раніше стало відомо, що юна українська модель Дарина Хлистун, яка повинна була стати першою учасницею від України у масштабному шоу Victoria's Secret, не потрапить на нього. Причиною стала відмова Дарині в китайській візі.