Український "ангел" не з'явиться на шоу Victoria's Secret: моделі відмовили у візі
18:38, 15 листопада 2017Світ
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Крім неї на шоу Victoria's Secret не потраплять три російські моделі: Катя Григор'єва, Ірина Шаріпова та Юлія Белякова.
Офіційна причина відмови невідома / bestin.ua
Юна українська модель Дарина Хлистун, яка повинна була стати першою учасницею від України у масштабному шоу Victoria's Secret, не потрапить на нього. Про це передає Buro 24/7.
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Причиною стала відмова Дарині в китайській візі. Крім неї на шоу не потраплять три російські моделі: Катя Григор'єва, Ірина Шаріпова та Юлія Белякова.
Хлистун повинна була вийти на подіум разом з "ангелами" Адріаною Лімою, Алессандрою Амбросіо, Бехати Принслу, Лілі Олдрідж, Мартою Хант, Тейлор Хілл та іншими супермоделями. Таким чином, вона повинна була стати учасницею основної частини шоу.
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