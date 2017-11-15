Український "ангел" не з'явиться на шоу Victoria's Secret: моделі відмовили у візі

Юна українська модель Дарина Хлистун, яка повинна була стати першою учасницею від України у масштабному шоу Victoria's Secret, не потрапить на нього. Про це передає Buro 24/7.

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Причиною стала відмова Дарині в китайській візі. Крім неї на шоу не потраплять три російські моделі: Катя Григор'єва, Ірина Шаріпова та Юлія Белякова.

Хлистун повинна була вийти на подіум разом з "ангелами" Адріаною Лімою, Алессандрою Амбросіо, Бехати Принслу, Лілі Олдрідж, Мартою Хант, Тейлор Хілл та іншими супермоделями. Таким чином, вона повинна була стати учасницею основної частини шоу.