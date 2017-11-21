Піти на високій ноті: Деніел Крейг офіційно оголосив про свою роль у новому фільмі про Джеймса Бонда

Актор Деніел Крейг в інтерв'ю з Стівен Кольбером заявив, що зіграє Джеймса Бонда в новому фільмі про секретного агента, повідомляє Huffington Post.

Читайте такожЗМІ дізнались, коли на екрани вийде новий фільм про Джеймса Бонда

«Я весь день даю інтерв'ю і люди мене питали, і, я думаю, що я був досить скромний, але відчував, що якщо я збираюся сказати правду, то я повинен сказати правду тобі», - сказав він.

Він також зазначив, що це може стати його останньою появою в ролі Бонда, так як він «хоче піти на високій ноті».