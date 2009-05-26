Єврокомісія представила сайт, де щодня даватиме статті з 250 видань

Єврокомісія представила Інтернет-сайт, на якому щоденно 10 мовами з’являтимуться статті про Європу з найбільших європейських видань.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Брюсселі, презентацію провела віце-президент Єврокомісії, відповідальна за міжінституційні відносини та стратегію комунікацій, Марго ВОЛЛСТРЬОМ.

“Мета – запропонувати кожного дня вибір статей з 250 видань європейської та міжнародної преси на європейську тематику”, - сказала вона сьогодні на прес-конференції.

У проекті Presseurop (http://presseurop.eu/) працюватимуть близько 10 журналістів. Переклад статей поки що здійснюватиметься також лише на 10 європейських мов з подальшим розширенням до всіх 23 офіційних мов Європейського Союзу.