Велика Британія підтримує вступ Туреччини до ЄС

Велика Британія підтримує вступ Туреччини до Європейського союзу як повноправний член, повідомив у вівторок в Анкарі глава британської дипломатії Девід Мілібанд.

"Якщо сучасному світові слід чогось навчитися з економічних проблем, з якими він стикається, то це зводиться до того, що Європа збагатиться за рахунок своєї відкритості на схід, а не замкнутості в собі. Членство Туреччини в ЄС було б дуже добрим для Євросоюзу. Туреччина заслужила членство в Європейському союзі", - сказав Мілібанд після переговорів з держміністром і головним парламентером Анкари з Євросоюзом Егеменом Багишем.

Турецький міністр, у свою чергу, зазначив, що процес євроінтеграції не є простим, проте його країна рішуче налаштована на входження до ЄС.

"Ні у кого не повинно бути сумнівів в тому, що Туреччина завершить цей процес завдяки своєму терпінню, прагненню і зусиллям", - наголосив Багиш.

Переговори про вступ Туреччини до ЄС були розпочаті в 2005 році. За прогнозами експертів, стати повноправним членом Євросоюзу вона зможе протягом 10-15 років.

РІА "Новости"