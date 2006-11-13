Рада Європи не визнає референдум у Південній Осетії

Рада Європи вважає «даремним і несправедливим» референдум у Південній Осетії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Ради Європи, про це йдеться в коментарі генерального секретаря Ради Європи Тері ДЕВІСА у зв`язку з голосуванням, яке відбулося в неділю в «сепаратистському регіоні Грузії».

«Референдум у Південній Осетії був непотрібним, даремним і несправедливим», - заявив Т.ДЕВІС.

«Його результати не будуть визнані міжнародним співтовариством. Голосування жодною мірою не сприяло винайденню мирного політичного рішення, а умови, в яких воно проводилося, особливо з урахуванням того, що етнічним грузинам не було надано право голосу, не дозволяють навіть приблизно виявити волю населення», - додав він.

Як повідомляв УНІАН, 12 листопада в Південній Осетії відбулися вибори президента і референдум про незалежність цієї невизнаної республіки від Грузії.

На президентських виборах, за попередніми даними, лідирує нинішній керівник Південної Осетії Едуард КОКОЙТИ. Його підтримали більш як 96% людей, які проголосували.

За незалежність від Грузії на недільному референдумі висловилися 99% виборців.

На альтернативних референдумі і виборах, що відбулися в двох районах Південної Осетії, які знаходяться під юрисдикцією Грузії, більшість місцевих жителів підтримала ідею федеральних відносин із Грузією. 88% хочуть бачити керівником республіки Дмитра САНАКОЄВА - колишнього прем`єра і міністра оборони Південної Осетії.